Ob Emmy Russ und Mischa Mayer in dieser Staffel oder aber Katja Krasavice vor zwei Jahren und Janine Pink im letzten Jahr – die Zuschauer bekamen immer etwas geboten.

Nippelalarm bei Janine Pink

Janine Pink war im letzten Jahr ganz klar die Wasserratte unter den Bewohnern. Von ihr sahen die Zuschauer viel Körpereinsatz in Verbindung mit einem knappen Bikini-Oberteil. Da kam es das eine oder andere Mal zum Nippelalarm.

Selbstbefriedigung mit Unterbrechung

Um einiges wilder war aber noch Katja Krasavice 2018 in der Badewanne. Sie hatte etwas ganz Besonderes vor. Die YouTuberin und Sängerin wollte sich selbst in der Badewanne verwöhnen, wurde aber immer wieder von ihren Mitbewohnern gestört.

Willi Herren genießt Evelyn Burdeckis Dusch-Action

Ordentlich geschrubbt wurde auch bei Evelyn Burdecki. Da schaute nicht nur Big Brother, sondern auch Mallorca-Star Willi Herren nur allzu gerne zu – inklusive Sabberalarm bei der Reality-TV-Bekanntheit.

Jessica Paszka und Mia Julia an Freizügigkeit nicht zu überbieten

Jessica Paszka hingegen schien das Publikum schon etwas mehr zu genießen und ließ in der vierten Staffel von "Promi Big Brother" gerne einmal die Hüllen fallen. Und auch im Whirlpool wusste die spätere Bachelorette ihre Kurven in Szene zu setzen. Mia Julia ließ in Staffel zwei beim Baden sogar das Höschen komplett weg. Sie wollte auf unnötigen Stoff verzichten. Wer will es ihr verdenken.

Die Herren der Schöpfung ziehen nach

Auch die Männer machten unter der Dusche eine gute Figur. 2015 präsentiere David Odonkor seinen durchtrainierten Sportler-Körper. Kaum einer zeigte sich beim Striptease oder auch der Körperpflege so knackig wie der Ex-Nationalspieler. Und auch dieses Jahr zeigte Mischa seinen Fitness-Body unter der Dusche und sorgte für viele Blicke und Wohlgefallen unter seinen Mitbewohnern.

Im Clip: Die heißesten Dusch-Szenen im Märchenland

Die Dusch-Nixe dieser Staffel

Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr eine junge Frau, die mit ihren Reizen nicht geizt: Emmy Russ. Das Reality-Sternchen weiß ihren attraktiven Körper zu präsentieren. Nicht alle Mitbewohner konnten ihrer Freizügigkeit etwas Gutes abgewinnen, aber sei's drum. Die "Promi Big Brother"- Gemeinde hatte definitiv ihren Spaß.

Die Entscheidung, wer den Sieg mit nach Hause nimmt, fällt heute Abend ab 20:15 Uhr bei "Promi Big Brother" live in SAT.1 und auf Joyn.

Die lustigsten Szenen, geistreichsten Sprüche und spannendsten Umfragen findest du in unserem Live-Ticker. Jetzt stöbern und liken!

>> Hier geht’s zum Live-Ticker <<

"Promi Big Brother" 2020:

Täglich ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx weiter.

Mehr Infos findest du auf PromiBigBrother.de

Das könnte dich auch interessieren: