Eine Hochzeit wie aus dem Bilderbuch

Ein traumhaftes Brautkleid, Stargäste und ein Ständchen von Sir Elton John. Simone Mecky-Ballack blickt auf ihre Hochzeit mit dem ehemaligen Leader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück.

Die Größen der Fußballbranche zu Gast

Als der "Capitano" und seine Simone sich das Ja-Wort gaben, waren natürlich auch die großen Stars des deutschen Fußballs mit von der Partie. "Es waren alle da: Der Calli, der Daum, der Hoeneß, der Franz Beckenbauer, Rudi Völler. Das war schon schön", schwelgt Simone in Erinnerungen.

Der Super-Stargast

Ein besonderes Thema: Der Auftritt von Sir Elton John auf der Hochzeit der beiden. Selbst die Anreise des Superstars war ein Highlight, wie Simone erklärt: "Der fährt nicht mal mit dem Auto. Der fliegt mit dem Heli ab Flughafen. Wir hatten keine Landeerlaubnis in Starnberg und mussten eine Sondergenehmigung besorgen."

Im Clip: Exit! Das Aus für Simone

Überraschungsauftritt von Elton John

Die Hochzeit fand in einem Zelt am Starnberger See statt. Da Elton John sogar sein eigenes Piano mitbrachte, wurde das Paar vor besondere Herausforderungen gestellt. "Das war ein Problem mit der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur, das muss alles stimmen. Belüften, Entlüften, Heizen, nicht heizen. Wir waren nur 150 Leute. Keiner wusste das, nicht mal unsere Eltern, nur Micha und ich. Wir haben das niemandem gesagt", beschreibt Simone die Umstände, die sie aber mit Sicherheit gerne in Kauf nahmen.

Das wundervolle Brautkleid

Katy Bähm möchte wissen: "Wie war dein Brautkleid?" Simon erinnert sich: "Eigentlich hatte ich schon einen Termin bei Roberto Cavalli in Mailand, und dann ist der mir so auf den Keks gegangen, weil der so anstrengend war. Da hätte ich dreimal nach Mailand fliegen sollen für ein Fitting." Das habe die angehende Braut dann abgesagt und sich für "Ralph and Russo" entschieden. "Die statten mittlerweile ganz Hollywood aus. 2008 kannte die niemand", erzählt Simone.

Und an das Kleid selbst kann sie sich auch noch bestens erinnern: "Mein Kleid war vorne eng und alles voll mit Swarovski Steinen, und eine Schwanenfeder vorne. Und hinten war eine lange Schleppe, da waren 5000 einzeln eigenähte Swarovski Steine in Federn." Das Kleid hat sie übrigens noch – es liegt bei ihr wohlbehütet im Keller.

Der neue Mann an Simones Seite

Vier Jahre hielt die Ehe mit Michael Ballack. 2012 ließ sich das Paar scheiden. Mit dem ehemlagin Profi-Fußballer hat sie drei Söhne. Seit 2019 ist Simone mit ihrem Jugendfreund Andreas Mecky verheiratet. Die beiden leben glücklich zusammen am Starnberger See.

