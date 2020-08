Ein reges Rein und Raus findet aktuell im Märchenland statt. Erst wird Alessia von den Zuschauern herausgewählt, dann zieht Aaron "Prinz Charming" Königs ein und nur einen Wimpernschlag später verkündet Elene ihren verzweifelten Auszug. Fast hätten sich die drei Protagonisten gegenseitig die Tür aufhalten können.

Elene versteht die TV-Zuschauer nicht

Elene hat "Promi Big Brother" also freiwillig verlassen. Zunächst ging Elene davon aus, dass sie nach ihrer Nominierung das Märchenland mit Hilfe der Zuschauer verlassen darf – doch statt ihr schickten die Zuschauer Alessia Herren nach Hause. Elene ist fassungslos, es fließen bittere Tränen. "Ich kann die Entscheidung nicht verstehen. Ich habe doch gesagt, dass ich nach Hause will!", bricht es im Sprechzimmer verzweifelt aus der Soap-Darstellerin heraus. "Warum verstehen die das denn nicht? Warum lassen die mich einfach hier? Ich will nach Hause. Ihr könnt euer Geld behalten, ich brauche es nicht."

Entschlossen stürmt sie aus der Räuberhöhle und verkündet ihre Entscheidung. Für ihre Mitbewohner ist Elenes Entschluss keine große Überraschung. Nach einem kurzen Abschied und einem letzten "Tschüss" in die Runde fällt die Tür hinter ihr ins Schloss: Elene Lucia Ameur hat "Promi Big Brother" 2020 freiwillig verlassen. Sie hinterlässt einen verwirrten Aaron Königs, der kurz zuvor als neuer Bewohner zur Truppe hinzugestoßen ist: "Aber was ist denn passiert?“, will er wissen. "Der ganz normale Wahnsinn", erklärt Ikke dem "Prince Charming".

