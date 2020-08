Elene im Bett-Zwiespalt

Denkt man bei "Promi Big Brother" an das Stichwort "Bett", so spielen sich direkt wilde Fantasien im Kopf ab: Adela, wie sie unter den Laken mit Mischa knutscht, oder Emmy, wie sie sich im Bett allein mit ihrem Vibrator vergnügt. Alles (noch) nicht passiert! Das Bett ist im Märchenwald vielmehr zum Streitpunkt geworden.

Senay Gueler ist aufgrund von Nikotin-Entzug sowieso nicht besonders gut gelaunt, dann wird er von Elene auch noch des Bettes verwiesen. Wie kommt es dazu? Die 26-Jährige hat schon in #PromiBB Folge 1 von ihren Panik-Attacken berichtet. Aufgrund ihrer Ängste lässt sie Fremde nicht so schnell an sich heran. Als sich Senay ganz unschuldig zu Elene aufs Bett setzen will, soll diese zu ihm gesagt haben: "Ich will nicht, dass ein Fremder auf meinem Bett sitzt!"

Der große Bruder hat noch nicht aufgeklärt, was wirklich passiert ist. Wie es laut Senay weiterging: Er trat den Rückzug an, entdeckte Elene aber kurze Zeit später auf dem Bett mit Emmy und anderen Märchenwald-Bewohnerinnen. Das verletzt den 44-Jährigen sehr und er macht der Schauspielerin eine Ansage. Elene befindet sich jetzt nicht mehr nur im inneren Bett-Zwiespalt, sondern weint außerdem bittere Tränen.

Katy Bähm sieht Senay im Recht

Wer hat die stärkste Schulter zum Anlehnen und kann Elene Lucia trösten? Mischa Mayer natürlich! Der 28-Jährige nimmt seine Mitbewohnerin nach dem Streit mit Senay in den Arm und sagt: "Du kennst ihn doch, der ist so. Nimm dir das nicht zu Herzen!"

Katy Bähm, die Elene zuerst scheinbar auch trösten will, sieht das nicht ganz so wie Mischa. Die Dragqueen findet, dass Senay Recht hat. Wieso ist es für Elene okay, dass sie ihr Bett mit den Mädels teilt, aber nicht mit dem DJ? Schließlich kennt sie ihre Mitbewohnerinnen auch erst seit wenigen Tagen. Die Kritik ihrer Freundin Katy macht die Situation für Elene nicht einfacher und sie weint noch größere Krokodilstränen.

Ach herrje! Zu einer Versöhnung kommt es im Bett-Streit zwischen Senay und Elene wohl nicht so bald. Wird der große Bruder ein Machtwort sprechen und uns verraten, welcher der beiden Streithähne wirklich im Recht ist? Das siehst du heute Abend ab 20:15 Uhr bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn.de.

