Da schlummert ja ein riesiges Talent in der kleinen Emmy: beim Einkaufen wächst die junge Blondine regelrecht über sich hinaus und beweist so ihren Mitbewohnern, dass sie mehr kann als nur sexy auszusehen. Denn von den erspielten 20 Euro konnte sie 19,86 Euro ausgeben, um für die Märchenwald-Bewohner frisches Futter zu bekommen. Dabei kristallisiert sich so langsam heraus, auf welche Nahrungsmittel die Bewohner besonders abfahren. Ganz oben auf der Einkaufsliste stehen zum Beispiel Spagetti, Ketchup, Toastbrot, Nuss-Nougat-Creme, Saft und frisches Obst. Hin und wieder darf es auch mal ein frischer Brotaufstrich sein.

Emmy als "The One and Only" im Knusperhäuschen

Bereits zum dritten Mal schickten die Zuschauer Emmy an Tag 3 zum Einkaufen in das Knusperhäuschen und machten sie damit zur bislang unangefochtenen Shopping-Queen. Dabei ist es dem TV-Publikum offensichtlich egal, ob die quirlige Barbie den Einkauf gut oder eher mittelmäßig meistert, Hauptsache sie wirbelt ordentlich durch die Regale. Denn bei ihrem ersten Auftritt im Einkaufsparadies war Emmy noch nicht sonderlich erfolgreich. Von den 16,39 Euro Budget konnte sie gerade mal 9,47 Euro investieren.

Doch bereits an Tag 2 hatte sie den Bogen raus. Von den erspielten 20 Euro tauschte sie 19,30 Euro in Leckereien ein. Und das TV-Publikum? Das will Emmy eben auch im Erfolgsfall im Knusperhäuschen in Action sehen und wählten sie deshalb auch für Tag 3 zur Chefeinkäuferin. Mit den ausgegebenen 19,86 Euro stellte Emmy einen neuen Einkaufsrekord auf. Ob Emmy das Ergebnis an Tag 4 noch toppen kann und darf, siehst du heute ab 20:15 Uhr auf SAT.1 bei "Promi Big Brother".

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

Das könnte dich auch interessieren: