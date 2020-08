Promi Big Brother:

Wasserspiele mit Emmy Russ

Wer weiß, wie lange das Luxusleben im Märchenschloss, an jedem Ort ohne Sorgen in Big Brothers märchenhaften Reich währt? Kurz, wie sich rausstellte, für Emmy, die am Ende des sechsten Tages unter Tränen wieder in den Wald wandern musste. Doch: Aus der Zeit hat sie das Beste gemacht! Vom gemeinsamen Whirlpoolgenuss mit Katy Bähm, über entspannte Schläfchen im Garten bis zur großen Duschmassage.

Falls ein Lexikon noch auf der Suche nach einer Definition für "Relaxen" sein sollte, verweisen wir mit Freuden auf dieses Video: Elegant führt Emmy den goldene Duschkopf über alle Körperstellen und gönnt auch ihren Brüsten eine kleine Streicheleinheit. Nach dem Duschen wickelt sie sich in ein Handtuch, das wohl das weichste auf der ganzen Welt sein muss, so sehr kuschelt sie sich hinein, so sehr genießt sie es, sich abzutupfen. Die ganz große Kunst der Entspannung!

Emmy, Katy, ein Glätteisen und ein enges Outfit

Unegwöhnlich wird’s im nächsten Schritt: Emmy Russ kann im Märchenland über ihre Garderobe wieder selbst entscheiden und nutzt das auch schon aus. Die enge, kunstvoll zerschlissene Jeans liegt schon bereit. Schlimm wäre es da wohl in ihren Augen, wenn da irgendwas irgendwo Falten machen würde, wo ihrer Meinung nach keine hingehören. Besonders verdächtig offenbar: Die Gesäßtasche. Dass ein Schlossbewohner bügelt, ist aber nicht wirklich vorgesehen, also muss Emmy kreativ werden. Die Lösung: eine Brennschere.

Eine mühsame Arbeit ist das – Zentimeter um Zentimeter damit vorzugehen, was tut frau nicht alles für einen schönen Hintern! Glücklicherweise hilft Katy Bähm. Während Emmy sich eine kurze Auszeit nimmt, bringt sie – ganz die große Schwester – die Sache zu Ende. Emmy muss nun nur mehr in die Hose einsteigen, und sich das Oberteil überstreife, doch das ist eine Operation für sich. Mit viel Kraft und Zeit zwängt sie sich schließlich hinein und verlässt das Bad als glückliche, wandelnde Luxuskurve.

Gruppenduschen im Wald

Am Ende von Tag 6 wurde Emmy wegen fehlender Zuschauergunst aber wieder in den Wald geschickt. Die goldene Dusche ist also unerreichbar fern. Doch auch im Wald gibt es schöne Dinge, wenn man bereit ist, zu teilen: Bei der großen Hitze kühlen sich die Bewohner mit einem gemeinsamen Duschspaß am Felsen ab. Man muss sich nur zu helfen wissen.

Wer wir wohl als nächstes im Luxus schwelgen? Wer lernt die einfachen Freuden das Waldes kennen? Wir sind live dabei bei "Promi Big Brother" 2020 in Sat.1 und auf Joyn.de.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

