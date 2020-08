Promi Big Brother:

Senay: "Fühlen sie sich richtig an?"

Im Märchenwald musste Katy Bähm noch auf ihre glamouröse Ausstattung verzichten, im Märchenschloss steht sie ihr wieder zur Verfügung. Dazu gehören auch die Brüste, die sie in Drag trägt. Klar, dass dieses nicht ganz gewöhnliche Accessoire für Interesse sorgt, auf jeden Fall schon mal bei den Männern:

Als Katy den Bewohnern stolz die Umschnallbrust präsentiert, will Senay Gueler es sofort genau wissen. "Das ist sexuelle Belästigung, " meint Katy mit einem Zwinkern, als er gleich einen Festigkeitstest macht und begeistert feststellt, dass sie sich zwar etwas klebrig, aber sonst ganz richtig anfühlen: "War schon eine Erfahrung …" sinniert er hinterher.

Emmy Russ nimmt es bei Brüsten genau

Was sagt aber die Fachfrau? Emmy Russ, die gerade noch im Liegestuhl vor sich hindöst, ist jedenfalls hellwach, als Katy ihre abnehmbaren Brüste zeigt. "Das ist nicht dein Ernst," ruft sie begeistert, nimmt ihr die Prachtstücke ab und bewundert schon mal die 2,5 Kilo Gewicht.

Emmy begnügt sich da die nicht mit einem einzigen Griff wie Senay. Genau testet sie die Festigkeit und vergleicht sie auch gleich mit der eigenen. Nun folgt Phase zwei: Sie legt sich Katys Brust an und hat eine kindliche Freude daran, mit ihnen durch den Garten zu hüpfen: "Das kann ich mit meinen Brüsten nicht machen, dafür sind sie zu fest!" verkündet sie fröhlich

Emmy: "Echt ist immer noch ein bisschen besser."

Wie lautet nun das endgültige Urteil? Sehr nahe an der Realität seien Katys Brüste, meint Emmy, doch besser als ihre eigenen hätten sich auf jeden Fall nicht angefühlt. "Echt ist immer noch ein bisschen besser, " so ihr Fazit.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Emmy und Katy über ihre Körper unterhalten. Schon am Tag 5 hatte Katy Emmy mit einem nicht ganz charmanten "Auf die Schönheit! Auch wenn einiges gemacht ist" begrüßt, woraufhin Emmy stolz auf die Echtheit ihrer Kurven aufmerksam gemacht hat. Ob ihre Gespräche weiterhin so freundschaftlich neckend bleiben werden? Wir sind live dabei bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn.de.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

