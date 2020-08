Promi Big Brother

Katy Bähm: "Ich hatte echt Probleme"

In der neuen Staffel "Promi Big Brother" erfahren wir auch diesmal wieder Folge für Folge neue Geheimnisse über die Bewohner. Die sonst so taffe Katy Bähm zeigt sich in der heutigen Folge emotional und redet offen über ihre Probleme im Jugendalter.