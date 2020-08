Erbsenzähler sind nicht gerade beliebt, die Tätigkeit als solches ist aber noch viel unbeliebter. Kommen dann noch Linsen und Reiskörner dazu, hat der Spaß ganz schnell ein Loch. Half aber nichts: wie im Märchen Aschenputtel mussten die Märchenwald-Bewohner bei "Promi Big Brother" die Hülsenfrüchte zwar nicht zählen, dafür aber auseinander klamüsern und in die jeweils richtigen Behältnisse einsortieren. Die Zeit für diese Challenge betrug 3 Stunden, zu gewinnen gab es immerhin 4 Taler.

Die Motivation für diese Aufgabe war bei den Bewohnern sehr unterschiedlich verteilt. Udo Bönstrup prognostizierte gleich zu Beginn: "Das ist meiner Meinung nach nicht zu schaffen!" Senay Gueler hingegen versuchte seine Mitbewohner mit den richtigen Tipps zu Höchstleistungen zu motivieren: "Hey, der Reis ist am kleinsten, den lassen wir einfach drinnen. Wir sortieren nur die anderen!"

Emmy und Ikke im Stimmungstief

Ikke Hüftgold machte keinen Hehl daraus, dass kleine Hülsenfrüchte nicht zu den Rundungen gehört, die er sonst bevorzugt: "Das war sehr einschläfernd. Ich war auch nicht so motiviert, wie man das sonst von mir kennt." Mit Ikke wollte sich Senay aber offensichtlich nicht anlegen, deshalb knöpfte er sich lieber Emmy Russ vor, deren Gesichtsausdruck mühelos in jeden endlosen Dia-Abend der buckligen Verwandtschaft gepasst hätte. "Na, Emmy, keine Lust mehr? Du machst nur das Nötigste, damit das so aussieht, als ob du irgendwas tust. Dann können wir das auch gleich lassen!" bilanziert Senay Emmys fehlenden Tatendrang.

Emmy jedoch hatte nicht nur keine Lust auf die Challenge, sondern noch weniger Bock, mit Senay zu reden und parierte seine Aussage schnippisch mit "Lass mich in Ruhe, rede nicht mit mir!" Dieser Spruch setzte den endgültigen Startpunkt für eine deftige Eskalation und brachte den 44-Jährigen erst so richtig in Fahrt: "Vorsicht, Fräulein, das ist eine respektlose Art und Weise!" entrüstete sich der graue Herr, der sich aufgrund seines Bartwuchses offenbar mehr Respekt von der Jugend erhoffte. Den bekommt er aber nicht von Emmy: "Wer ist er denn? Ich hab den noch nie im Leben gesehen, und er bezeichnet sich als Promi? Warum soll ich ihn behandeln, als wäre er mein Vater oder Gott? Hiermit ist er bei mir untendurch!" äußerte sich die Blondine später im Sprechzimmer von "Promi Big Brother".

Und Senay ebenfalls im Stimmungstief

Was Emmy bei dieser Challenge offenbar verkannte, war, dass es sich für den mittlerweile zum Rumpelstilzchen mutierten Senay nicht nur um den Gewinn ging, sondern vermutlich um die Zigaretten, die man mit den Talern hätte kaufen können. Oder wie er es erklärte: "Das war respektlos der ganzen Gruppe gegenüber. Ein hübsches Gesicht und ein dicker Arsch entschuldigt nicht jede versch…" lässt er später seine Mitbewohner noch wissen.

Doch Senay wollte immerhin die verwunschene Stimmung im Märchenwald auch wieder verjagen, indem er mit Emmy ein klärendes Gespräch suchte und irgendwie auch fand. Und schon bald waren die beiden wieder ziemlich beste… naja, sagen wir besser ziemlich gar nicht so schlechte Freunde – oder wie man im Märchenland sagt: ein Burgfrieden.

Welche Verbal-Duelle wohl heute ausgetragen werden? Das kannst du hier mitverfolgen:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

