Sascha will Mischa und Adela knutschen sehen

Mischas und Adelas größter Fan heißt Sascha Heyna. Der Schlagersänger ist im Märchenwald ganz begeistert von der Beziehung der attraktiven Schweizerin und ihrem tättowierten Muskelprotz. Nur eines fehlt ihm noch zur perfekten Unterhaltung: "Ich möchte euch auf der After-Show-Party knutschen sehen!" Bisher bekam Sascha von seinen verliebten Mitbewohnern nur seriöses Kuscheln und Streicheln zu sehen.

Auf seine Bitte entgegnet Mischa ihm: "Mal sehen, vielleicht bekomme ich ja eine Rose von ihr!" Der 28-Jährige spielt damit auf Adelas Vergangenheit als Bachelorette im Schweizer Fernsehen an. Sascha stachelt Mischas Aussage an und er legt nach: "Nein, ihr müsst auch in der Sendung einmal knutschen. Für alle, die immer für euch anrufen." Das lehnt Mischa entschieden ab, aber nanu, was sehen die Augen der Zuschauer denn da?

Der vermeintliche erste Kuss

Im Märchenwald scheinen sich Mischa und Adela zu küssen. Auch Emmy hat genau gesehen, dass zwischen Mischas und Adelas Gesichtern kaum noch ein Blatt Papier passt. Sie ist davon allerdings nicht ganz so begeistert wie Sascha. "Ich fühle mich ja schon unwohl", meckert sie. "Alter, bei diesem Anblick. Turteltäubchen überall!"

Schnell löst Adela die Situation auf. Die 27-Jährige hatte nur etwas im Auge und Mischa musste deshalb ganz nah an ihr Gesicht kommen. Ob man dieser Ausrede glauben schenken sollte? Zumindest Emmy gibt sich damit zufrieden.

Fällt heute Abend endlich der erste Kuss bei "Promi Big Brother"? Das siehst du ab 22:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn. Sei gespannt!

