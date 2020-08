Für Udo Bönstrup wurde es am Montag eng. Der Social-Media-Star musste gegen Claudia Kohde-Kilsch antreten, denn einer von beiden sollte gehen. Gerade so kam er noch einmal davon und darf noch länger im Märchenwald revidieren – aber will er das überhaupt oder spielt er schon mit dem freiwilligen Auszug?