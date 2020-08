Promi Big Brother

Heute scheidet der erste Bewohner aus

Der erste Exit bei "Promi Big Brother" 2020 steht an! Heute Abend, am 10. August ab 20:15 Uhr in SAT.1, muss zum ersten Mal in Staffel 8 ein prominenter Bewohner seine Sachen packen und nach Hause gehen. Nicht jeder von ihnen kommt im Märchenland des großen Bruders gut an. So stehen die Chancen der Bewohner.