Mischa sucht das Gespräch

Im Märchenland erleben Mischa Mayer und Adela Smajic eine Achterbahn der Gefühle. Mal geht es hoch hinaus und sie kuscheln und liebkosen sich, mal geht es tief nach unten und Adela straft ihren Muskelmann mit fehlender Aufmerksamkeit. Die Situation überfordert Mischa wohl besonders, weil er in einem anderen TV-Format schon einmal von einer Frau enttäuscht wurde.

Deshalb nimmt er allen Mut zusammen und will mit Adela über ihren aktuellen "Beziehungsstatus" sprechen. Darf der Influencer Zuhause schon auf Instagram "In einer Beziehung mit Adela" posten oder verläuft die junge Liebe im Sand? Mischa will's wissen.

"Es ist eine Art Bulimie!"

Während der 28-Jährige offenbart, dass er die Ex-Bachelorette gerne weiter kennenlernen möchte, hüllt sich Adela in Schweigen und weicht aus: "Ich spreche halt nicht oft über meine Gefühle!" Das tut Mischa umso mehr. Er vertraut Adela, öffnet sich weiter und gibt ihr tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Und das ist ganz schön düster, denn Mischa scheint eine Essstörung zu haben.

"Ich habe da noch ein Problemchen. Es ist eine Art Bulimie! Immer Diät, Diät, Diät", erzählt der Bodybuilder, "Und dann vollgefuttert mit irgendwas und dann Finger in den Hals. Das ist der Wahn nach Perfektionismus."

Wie reagiert Adela auf Mischas Beichte? Das erfährst du heute ab 20:15 Uhr bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx

Tipp: Im Live-Ticker fassen wir alle wichtigen Ereignisse für dich zusammen, auch wenn du gerade keinen Fernseher in der Nähe hast. So verpasst du nichts, was bei #PromiBB 2020 passiert.

>> Hier geht's zum Live-Ticker <<

Das könnte dich auch interessieren: