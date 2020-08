Emmys Traumberuf ist Polizistin

Ikke Hüftgold, der bei "Promi Big Brother" seit Neuestem nur noch als Matthias Distel auftritt, bittet Emmy Russ zum Bewerbungsgespräch: "Hast du was gelernt? Schule, Beruf, erzähl' mal deine Laufbahn, los!" Da lässt sich Emmy Russ nicht lange bitten.

Mit 15 hat die Blondine die Schule abgebrochen, aber mit ungefähr 17, 18 Jahren auf einer Privatschule den Realschulabschluss nachgeholt. Und jetzt? Will Emmy etwa Influencerin werden? Nein, sie strebt nach Höherem: "Mein Traumberuf ist und bleibt - und das werde ich irgendwann vielleicht verwirklichen - Polizistin."

"Stell' dir vor, Emmy macht eine Kontrolle!"

Ikke ist nach dieser Offenbarung erst einmal baff. Der Ballermann-Sänger überlegt: "Stell' dir vor, Emmy macht eine Kontrolle! Und dann steht die da mit den langen Fingernägeln. Das ist schon atypisch für die Polizei, sage ich einmal." Und Matthias muss es ja wissen, wie es bei den Damen und Herren in Grün oder Blau so abläuft. Denn: Er wollte selbst Polizist werden, hat die Polizeischule in Wiesbaden aber nach drei Monaten abgebrochen.

"Ich habe nach drei Monaten festgestellt, dass ich kein Typ bin, der sich so sehr unterordnet", resümiert Ikke und zerstört auch gleich den Traum seiner Mitbewohnerin: "Deshalb kann ich sagen: Emmy, Polizei ist leider nichts für dich!"

Die Beauty hält an ihrem Traum fest

Obwohl auch Emmys Größe ihr bei der Aufnahme in den Polizeidienst einen Strich durch die Rechnung machen dürfte, will sie an ihrem Berufswunsch festhalten. Allen Menschen mit Vorurteilen will sie beweisen, dass sie durchaus etwas im Köpfchen hat.

Ikke sieht sie zwar weiterhin nicht in Uniform, lässt aber weise Worte vom Stapel: "Ich finde es süß, dass sie auch noch andere Dinge im Kopf hat als ihr Insta-Profil. Das zeigt, dass noch nicht Hopfen und Malz verloren ist."

Von welcher Seite wird sich Emmy bei "Promi Big Brother" in Zukunft zeigen? Lässt sie im Märchenschloss die analytische Polizistin heraus oder mimt sie weiter das blonde Naivchen? Das siehst du täglich bei "Promi Big Brother" 2020 - in SAT.1 und auf Joyn.de.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

Das könnte dich auch interessieren: