Vielleicht lag es an der Aufgabe, die Ikke Hüftgold bei "Wahrheit oder Pflicht" im Märchenwald von seinen Mitbewohnern an Tag 18 erhält, dass er später besonders redselig wird. Fakt ist, das Wasser im Teich, von dem er sich gemäß der Forderung von Katy Bähm, einen beherzten Schluck genehmigt, war sicher nicht mehr taufrisch. Dennoch, er tut es unter großem Applaus seiner Mitstreiter.

Liebeserklärung an Simone Mecky-Ballack

Neben der "Pflicht" muss der Ballermann-Sänger auch in der Kategorie "Wahrheit" antreten. Die Frage an ihn lautet, mit welcher Bewohnerin von "Promi Big Brother" er während der Show am ehesten Sex gehabt hätte. Nach kurzer Bedenkzeit, verrät Ikke: "Das wäre definitiv Simone."

Deren Reaktion ist schwer zu deuten, da sie gerade im Froschkostüm aus der Zuschauerbox steckt. Wirklich abwehren tut sie die Liebeserklärung jedoch nicht. "Oh Gott, ich kann dich nie mehr meinem Mann vorstellen", prustet sie heraus. Der Schlagerbarde führt indessen zu seiner Verteidigung an: "Ey, Leute. Ich mag Frauen einfach. Wir haben hier nur Kinder." ... und Frösche und die wollen bekanntlich geküsst werden.

Simone Hüftgold: Die Zeichen stehen auf Liebe

Die Waldbewohner vertreiben sich ihre Zeit mit Socken-Golf. Auch dabei sprühen die Funken zwischen der Ex-Spielerfrau Simone und dem Kartoffelsalat-Experten Ikke. Als Mischa Meyer seine Kraft ein wenig unterschätzt und der improvisierte Ball im hohen Bogen auf dem Dach landet, klettert Simone Mecky-Ballack hinauf, um ihn zu retten. Beim Absteigen steht ihr Ritter Ikke natürlich zur Seite und hebt sie herunter. Von den Mitbewohnern gibt es dafür ein begeistertes Pfeifen, die Zuschauer geben Simone wenig später beim Match einen neuen Nachnamen: Hüftgold! Na, wenn das nicht Liebe ist …

