Promi Big Brother:

Zwei Männer, eine Freundschaft

Werner Hansch und Ikke Hüftgold verstehen sich prächtig. Die beiden Männer mit bewegenden Geschichten bleiben cool, wenn woanders die Fetzen fliegen. Beide können gut zuhören und haben ein diplomatisches Händchen, wenn es darum geht, die Wogen zwischen den anderen Märchenland-Bewohnern zu glätten. Je länger die beiden unter den Augen von Big Brother weilen, desto inniger wird ihre Bromance. Es wirkt beinahe wie eine Vater-Sohn-Beziehung.

Ikke schüttet Werner sein Herz aus

Weil das Vertrauen groß ist, hat Ikke keine Angst davor, Werner von seinem Privatleben zu erzählen. Denn sonst stellt der 43-Jährige, der in der Nähe von Montabaur lebt, seine private Persönlichkeit nicht gern zur Schau. Da die zwei Männer derzeit alleine im Schloss residieren, haben sie auch die nötige Ruhe, um über ernste Themen zu sprechen.

"Sag' mal Ikki, wie lange bist du jetzt allein?", will Werner wissen. Ikke erzählt, dass er seit einem Jahr in einer Beziehung mit einer 15 Jahre jüngeren Frau lebt. Aber es läuft nicht alles rosig: "Meine Freundin hat Angst, dass sie mir im Weg steht. Deshalb hat sie vor vier Wochen gesagt, sie geht." Ikke ist sichtlich betroffen. "Ich habe immer viel gearbeitet, und mein privates Glück hat immer darunter gelitten. Sie wünscht sich eine eigene Familie und will sich mit mir was Eigenes aufbauen", erzählt er. Auch Ikke kann sich eine Zukunft mit seiner Herzdame gut vorstellen: "Ich wäre auch noch mal bereit Vater zu werden. Wir wissen, dass wir uns lieben und nutzen jetzt diese Zeit hier als Chance."

Werner hat einen väterlichen Rat

Werner, der selbst schon viele – zum Teil schmerzhafte – Erfahrungen mit der Liebe in seinen 82 Jahren gesammelt hat, gibt Ikke einen Rat: "Weißt du, was immer wichtig ist, Ikki? Reden, reden, reden! Jede Gelegenheit nutzen, ihr zu sagen, wo du stehst. Ihr zu sagen, wir haben eine wunderbare gemeinsame Zukunft, aber lass' mich das noch machen. Das ist noch mein Traum. Ohne den Traum werde ich nicht der sein, den du liebst."

Was Ikke Hüftgold Werner Hansch sonst noch über seine Liebe erzählt, siehst du heute Abend um 22:15 Uhr bei "Promi Big Brother" - wie immer in SAT.1 und auf Joyn.de.

Du kannst "Promi Big Brother" nicht live im TV verfolgen oder wünschst dir noch mehr Unterhaltung? Dann lies in unserem Live-Ticker mit!

>> Hier geht's zum Live-Ticker <<

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

Das könnte dich auch interessieren: