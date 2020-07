Promi Big Brother

Promi Big Brother 2020: Märchenhaft. Ohne Bewährung.

Es waren einmal viele schillernde Prominente, die sich aufmachten, um sich im Sommer von ihrem harten Leben zwischen roten Teppichen, Blitzlichtgewitter und Selfies eine Auszeit zu gönnen. Doch die Stars und Sternchen kamen nicht sehr weit. Der große Bruder hielt Ausschau nach ihnen und nahm sie in Märchenhaft. Und so beginnt am Freitag, 7. August 2020, das Reality-Event des Sommers in SAT.1.