Liebe liegt in der Luft

Es war einmal der Mischa und eine Frau, die wohnten zusammen im Märchenwald, dicht am Weiher – so nahm die Love-Story zwischen Mischa Mayer und Adela Smajic erst vor wenigen Tagen ihren Anfang. Adela stach sogar Emmy im Rennen um den schönen 28-Jährigen aus. Die Blondine zeigte ebenfalls Interesse an ihm.

"Seid ihr beiden denn jetzt eigentlich zusammen", fragt Jasmin Tawil die beiden Dauerkuschler geradeheraus. Verlegenes Kichern ist die Antwort. "Wir kennen uns doch mal gerade fünf Tage", wiegelt Mischa grinsend ab. "Habt ihr schon geknutscht?", legt Jasmin nach. "Nein, das machen wir hier auch nicht", so Mischa.

Jasmin gibt nicht auf: "Habt ihr schon Schmetterlinge im Bauch?" Endlich gibt es ein "Ja". "Ich habe schon welche", gesteht Mischa. Adela: "Ich auch!" Süß!

Im Clip: Heute - Zwischen Tränen, Gummibrüsten und Wasserbomben

Die Schmusehäschen werden getrennt

Kommt die große Liebe bald zum Erkalten? Prinz Mischa wird von den Zuschauern ins Märchenschloss gewählt. Adela, seine holde Maid, muss im Märchenwald auf ihn warten. "Ich vermisse dich! Es ist so komisch ohne dich", ruft Adela schon nach kürzester Zeit sehnsüchtig über die Mauer.

Ihr Angebeteter hat trotz der räumlichen Trennung keine Augen für eine andere. Er verspricht der Schweizerin, dass er sie so schnell wie möglich zu sich holt: "Wir holen dich morgen nach!" Er muss schnell sein, denn Adelas flinke Hände streicheln auch andere Männer.

Was die anderen Schloss-Bewohner zu Mischas Vorhaben zu sagen haben und wie die Liebelei weitergeht, erfährst du heute ab 22:15 Uhr bei "Promi Big Brother" - natürlich in SAT.1 und auf Joyn.de.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

Das könnte dich auch interessieren: