"Promi Big Brother":

Was wären die Bewohner des Märchenwalds ohne Wunschbaum? Über ihn bekommen sie Dinge, die im kargen Wald die Stimmung heben können, diesmal eine Flasche Bier. Eine ganze Flasche Bier – das ist rar im Wald! Auch nachdem sie geleert wurde, sorgt sie für Lachen, Kreischen, Tränen und bringt Wahrheiten ans Licht: Beim Flaschendrehen.

Kneifen gilt nicht, alle Märchenwaldbewohner setzen sich in den Kreis und schon beginnt die Flasche sich zu drehen. "Mit welcher Frau hier würdest du Sex haben?", kräht Katy Bähm, als die Mündung auf Ikke Hüftgold zeigt. Er antwortet ohne zu zögern: "Definitiv Simone!". Wer Pflicht statt Wahrheit wählt, kommt auch nicht leichter davon und so muss sich Katy Ikkes Perücke überstülpen und Mischa Mayer in Unterbuxe Liegestütze im Teich machen.

Simone Mecky-Ballack und Barbara Schöneberger

Ikke will's wissen und nutzt die Wahrheitsflasche, um Simone zur Causa "Barbara Schöneberger" zu befragen. Die Sache liegt zwar schon an die 20 Jahre zurück, aber Simone ist seither auf die Schauspielerin und Moderatorin nicht gut zu sprechen. In der Talkshow "Blond am Freitag" hatte diese nämlich Witze über Simones Aussehen gemacht.

Grundsätzlich verstehe die Ex-Spielerfrau durchaus Spaß: "Bei der WM in Brasilien hatte Cathy Hummels eine Spielerfrauen-Kolumne. Ich fand's nicht besonders gut, weil es in dieses Spielerfrauen-Klischee voll reingehauen hat. Deswegen habe ich darauf eine Parodie gemacht." Die landete ohne Simones Wissen bei Facebook. "Dann hat Cathy mit einem Video zurückgeschossen. Ich habe mit ihr gesprochen, sie hat drüber gelächelt und dann war das Thema für uns erledigt."

Barbara Schönebergers Verbalspitzen haben für Simone jedoch ein anderes Kaliber: "Ich bin einfach auf mein Aussehen reduziert worden und konnte mich nicht wehren." Hass verspüre sie nicht, sie sei einfach nur sehr traurig gewesen. Wieder ein Mysterium geklärt – dank dem Wunschbaum!

