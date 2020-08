Die Uhr tickt. Nur noch wenige Stunden, dann startet die 8. Staffel von "Promi Big Brother" in SAT.1. Die ersten Bewohner sind bereits in ihr neues Domizil eingezogen. Doch in den Stunden zuvor befanden sie sich noch in ihren Hotelzimmern – wo die Gedanken ganz eigene Wege gehen.

In seinem Vlog zeigt Mischa Mayer, was bei ihm los war: Die Vorfreude steigt, aber auch die Aufregung – denn nun begibt er sich in die Hände des großen Bruders.

Mischa will die doppelte Portion

Zuerst zeigt Mischa, was bei ihm auf den Tisch kommt. Wie ernährt sich der Muskelmann? "Heut' gab's wie immer, wie jeden Tag, Salat mit Hühnchen und Spinat mit Lachs", erzählt er. Aber Mischa fürchtet sich vor der Wut der Köche, denn er bestellt immer die doppelte Menge, wie er beichtet. Auch sonst scheint er ganz genau zu wissen, was er will, denn irgendwas ist immer und muss nachgeordert werden.

Der Körper ist im Hotel, aber das Herz ist daheim

Doch trotz der leckeren Verpflegung gibt es auch einen Wermutstropfen, der ihm ein bisschen die Vorfreude auf "Promi Big Brother" vermiest: Mischa fehlt seine Familie. Wie es ihm damit wohl während seiner Zeit im Märchenland geht?

Die Zeit will ordentlich genutzt sein

Warten, warten, warten – bis es endlich mit #PromiBB losgeht, haben die Bewohner in spe im Hotel vor allem eines: viel Zeit. Die will auch optimal gefüllt werden und Mischa hat drei Techniken, um sich zu beschäftigen: Lesen, malen und natürlich Sport, denn die Muckis wachsen ja nicht von allein.

Hat Mischa Muffensausen?

Doch trotz den genutzten Stunden hat Mischa natürlich auch Gelegenheit, sich noch mal zu überlegen, was da auf ihn zukommt. Dass das Abenteuer mit Big Brother kein Zuckerschlecken wird, weiß die "Love Island"-Maschine auch. "Was hab' ich nur getan?", fragt er in die Kamera.

Doch die Vorfreude überwiegt und wenn Mischa erst einmal eingezogen ist, wird sich das mulmige Gefühl legen – dafür sorgt Big Brother schon.

Wie sich Mischa bei "Promi Big Brother" 2020 schlägt, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Mit unserem Live-Ticker verpasst du keine News aus dem Märchenland.