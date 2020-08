Die Nerven liegen am gestrigen Abend blank: Adela Smajic oder Werner Hansch? Am Ende des Abend musste die 27-jährige Bewohnerin "Promi Big Brother" 2020 verlassen. Traurig ist sie über ihren Auszug aber nicht. Man merkte ihr an, dass der Auszug für sie eine Art Befreiung war. Für Mischa aber definitiv nicht − er schlägt die Hände vors Gesicht und möchte seine Augen erst mal gar nicht aufmachen.

Wie geht es Mischa mit der Entscheidung?

Die Märchenwald-Bewohner Werner Hansch, Katy Bähm, Simone Mecky-Ballack, Ikke Hüftgold und Mischa Mayer verabschieden sich von Adela. Dass sie jetzt ausziehen muss, passt ihrem Mischa aber so gar nicht. Wie ein Gentleman begleitet er seine Herzdame noch zur Tür und nimmt sie nochmal in den Arm und drückt sie, bevor sie durch den Ausgang geht und "Promi Big Brother" 2020 verlässt.

Im Clip: "Promi Big Brother" 2020: Adela muss den Märchenwald verlassen

Angekommen in der Arena, erwartet Adela schon das Publikum, Marlene Lufen und Jochen Schropp. Mit einer herzlichen Begrüßung wird sie empfangen und direkt mit ein paar Interview-Fragen bezüglich Mischa konfrontiert. "Er war definitiv meine Bezugsperson da drin", gibt die 27-Jährige zu.

Wie wird Mischa jetzt reagieren? Wird er wie ein Trauerkloß in der Ecke sitzen oder sich vielleicht doch nochmal von einer ganz anderen Seite zeigen? Spätestens im Finale, am Freitag den 28.August, werden sich die zwei Bewohner wieder in die Arme schließen können.

