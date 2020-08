Bis zum großen Finale am Freitag, den 28. August, wird jeden Tag ein Bewohner das Märchenland verlassen. Für Katy ein Grund auf den Streit mit Simone nochmal zurückzukommen. Sie bittet die 44-Jährige um eine Aussprache: "Falls wir morgen noch beide da sind, können wir uns ja nochmal unterhalten", so Katy.

Neue Details: Ist Kathy Kelly sauer auf Ramin Abtin?

"Es wäre alles gut gewesen, ich mochte nur dieses 'Madame' nicht. Ich drehe durch, wenn mich jemand 'Madame' nennt Wenn du das wieder machst, werde ich wieder sauer. Ich finde das furchtbar! Aber erledigt. Nenn mich einfach nicht mehr 'Madame'", so Simone. Okay. Doch der nächste Streit bzw. das nächste kleine Drama, steht schon in der Ecke und wartet auf seinen Einsatz. "Hat jemand mitbekommen, warum Kathy so sauer auf Ramin war?" will Simone wissen. Ramin? Kathy? Eigentlich zwei Bewohner, die sich in den letzten Tagen fast unsichtbar gemacht haben.

Achtung! Die 27-jährige Dragqueen klärt auf: "Weil du wie eine Furie auf mich losgeschossen bist und Ramin dachte, ich tue dir was. Kathy sagte, der hatte so eine krasse Aggressivität, und ich habe auch so ein Feuer in seinen Augen gesehen!" Oh, oh... Simone lässt sich auch das wieder nicht gefallen und möchte ebenfalls noch etwas dazu sagen und sich verteidigen: "Du hast immer weiter gemacht, du hast mich mehrfach provoziert!" Der Streit beginnt nun von vorne. Müssen die Märchenwald-Bewohner wieder dazwischen und den Streit schlichten?

Ob sich Drag- und Dramaqueen heute Abend wieder versöhnen und sich in den Armen liegen, während sie am Lagerfeuer sitzen, erfährst du heute Abend um 22:15 Uhr in SAT.1.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

