Mit Rückschlägen kennt sich Ramin Abtin nicht nur im Sport aus. Bereits zum vierten Mal wurde er von seinen Mitbewohnern nominiert, das scheint bei ihm Spuren hinterlassen zu haben. In Gedanken versunken, sitzt der "The Biggest Loser"-Coach alleine am Feuer – bis Katy Bähm ihm Gesellschaft leistet.

Katy zeigt Verständnis für Ramin

"Das ist ein Scheißgefühl, oder? Ich will immer gemocht werden", erklärt die Drag-Queen ihr eigenes Problem mit den Nominierungen. Der sonst eher verschlossen auftretende Ramin öffnet sich daraufhin zum ersten Mal: "Ich kann das nachvollziehen. Ich wurde als Kind auch gemobbt. Ich war sehr dünn, hatte einen ausländischen Namen, mein Vater kam aus dem Iran. Als ich in die Schule kam, habe ich relativ schnell so gut wie jeden Tag aufs Maul gekriegt. Auch die Lehrer haben mir Sprüche gedrückt", berichtet er Katy.

Nicht immer ein harter Hund

Neben der Tragik von Ramins Geschichte, überrascht vor allem eine Aussage: "Ich war auch nicht gut im Sport, habe mir nie was zugetraut. Ich bin alleine mit dem Fahrrad durch das Dorf gefahren und die Kinder haben mir gesagt 'Verpiss dich, du kannst nicht zu uns gehören'. Solche Sachen vergisst du nicht. Ich war schon ganz unten. Ich habe eine schwere Verletzung gehabt und musste meine Sportlerkarriere beenden. Danach haben mich ein Großteil der Leute einfach fallen gelassen."

Je später die Stunde, desto tiefer lässt der Coach am Feuer sitzend in seine Gefühlswelt blicken: "2010 war beschissen: Da war ich arbeitslos, kein Geld, keine Sponsorenverträge, kein Sport, nichts. Ich habe mich ganz langsam wieder hochgearbeitet. Auch ich habe meine Baustellen, wie jeder. Aber ich bin sehr kontrolliert."

Katy Bähm ist positiv überrascht, dass Ramin sein Buch mit sieben Siegeln endlich ein wenig geöffnet hat: "Ich will ehrlich zu dir sein, bis eben mochte ich dich nicht. Jetzt verstehe ich einiges mehr. Vielleicht haben wir mehr Gemeinsamkeiten als gedacht."

Tipp: Die lustigsten Szenen, geistreichsten Sprüche und spannendsten Umfragen findest du in unserem Live-Ticker. Jetzt stöbern und liken!

>> Hier geht’s zum Live-Ticker <<

Das könnte dich auch interessieren: