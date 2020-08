Big Brother greift heute Abend durch

Die Märchenwald-Bewohner klettern am Sonntag in der Live-Show nach der Rauswahl von Sascha Heyna über die Schlossmauer, um sich von ihm im Lustgarten zu verabschieden – das ist ein Regelverstoß. Vor diversen Nominierungen wird sich untereinander abgesprochen – das ist ein Regelverstoß.

Noch heute Abend bestraft Big Brother deshalb das ganze Märchenland, denn jetzt heißt es: Schloss mit lustig! Das Märchenschloss wird bis auf Weiteres dicht gemacht, alle Bewohner müssen in den Wald ziehen. Und das ist noch nicht alles: Für die neun Bewohner bleibt es nach dem Umzug in den Märchenwald beim aktuellen Einkaufsbudget für fünf Bewohner. Das bedeutet: Sie haben nur fünf Euro und 30 Sekunden Zeit für den Einkauf im Knusperhäuschen. Heute, live, um 20:15 Uhr bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn.

