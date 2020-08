Ärger im Märchenwald: Am fünften Tag ruft Big Brother Jenny Frankhauser und Elene Lucia Ameur ins Sprechzimmer. Ihre unschuldigen Blicke helfen ihnen nichts, Big Brother sieht alles und er hat so auch gesehen, dass sie gegen die Regeln verstoßen haben. Sind die beiden geständig? Am 11. August ab 22:15 Uhr sehen wir es live!

"Promi Big Brother"

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

