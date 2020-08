Er zieht freiwillig aus und zieht damit die Konsequenzen aus der vorangegangenen Nacht. Big Brother gegenüber erklärte er:

"Ich möchte das Haus verlassen. Ihr habt gesehen, dass ich schwierige Tage hatte. Es gibt Menschen hier, die über Leichen gehen würden, um zu gewinnen."

Sind Emmy Russ und Katy Bähm am Auszug von Senay schuld?

Eigentlich fing wohl alles im Märchenschloss mit einer launigen Unterhaltung mit den anderen Märchenschloss-Bewohnern an. Irgendwann meinte dann Senay im Spaß, ob jemand im Fernsehen schon mal Amok gelaufen wäre.

Doch Emmy Russ und Katy Bähm bekamen diesen Spaß wohl in den falschen Hals und in Windeseile verbreitete sich das Gerücht und die Sorge, dass Senay den Bewohnern bei "Promi Big Brother" etwas antun könnte. Doch mit solchen Gerüchten um seine Person wollte Senay nichts zu tun haben, weil er in Wirklichkeit so etwas nie tun würde. Aus diesem Grund möchte er jetzt das Haus verlassen.

Mit den Worten: "Einige Leute hier, bringen das Schlechteste in mir zum Vorschein", verabschiedet er sich.

Mit den Worten: "Einige Leute hier, bringen das Schlechteste in mir zum Vorschein", verabschiedet er sich.

