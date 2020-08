Udo wird ja wohl nicht...

Die gute Emmy liegt nichtsahnend im Bett und ruht sich aus. Plötzlich tut sich etwas bei ihrem Nebenmann Udo. Bewegungen unter dem Schlafsack sind zu erahnen. Was macht der denn da? Emmy schaut interessiert zu.

Etwas später dreht Udo zu Emmy rüber und meint: "Jetzt ist der Moment, wo ich nicht aufstehen kann." Die beiden brechen in Gelächter aus und Emmy spielt mit.

Jung und voll im Saft

"Wieso? Was ist denn da?", meint sie beiläufig und tastet den YouTuber zu ihrer Rechten ab. "Hat der einen Steifen?", fragt sie unverblümt in die Runde. Hat der Udo da etwa selbst Hand angelegt? Emmy möchte mal nachsehen, Udo wehrt sie leicht beschämt ab.

Sascha Heyna, der die Situation mitbekommen hat, zeigt sich verständnisvoll: "Tja, Udo. Jung, voll im Saft. Da ist wohl ein bisschen Defizit gerade." Und was hat Udo selbst dazu zu sagen? "Ich dachte: Spätestens nach drei Tagen platzt mir der Sack. Aber bisher ist noch alles gut", erklärt er später. Ja, genau. Schon klar.

Das und mehr siehst du bei "Promi Big Brother" 2020 - heute ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.de.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx

Tipp: In unserem Live-Ticker kannst du alles Wichtige nachlesen, auch wenn du gerade keinen Fernseher in der Nähe hast. So verpasst du nichts.

