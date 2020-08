Promi Big Brother:

Werner feiert Geburtstag

Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein – oder kurz gesagt: "Dicke Titten, Geburtstag!" Am 16. August feiert Werner Hansch im Märchenland seinen 82. Geburtstag. Damit ist der ehemalige Sportreporter 64 Jahre älter als Alessia Herren, 61 Jahre älter als Emmy Russ und... – ach, lassen wir das lieber und wünschen dem Geburtstagssenior einfach alles Gute!

Der frischgebackene 82-Jährige hat in seinem Leben viel gesehen und durchgemacht. Gerade erst gewann er den Kampf gegen seine Spielsucht. Neben seinem Älterwerden dürfte Werner auch diese Tatsache heute feiern. Es ist immerhin erst acht Monate her, seitdem er das letzte Mal einen Wettladen betreten hat.

Party, Party, Party!

Stell die Hörgeräte auf Anschlag, Werner! Vielleicht kannst du heute mit deinen Mitbewohnern feiern, mit Champagner anstoßen und dich hochleben lassen. Schließlich wird man doch nur einmal 82 Jahre alt! Doch wer weiß: Wird der große Bruder seinem ältesten Bewohner wirklich eine märchenhafte Party spendieren oder muss der Recklinghausener sogar in den Märchenwald umziehen?

