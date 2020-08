"Das hat so eine Gewalt über dich!"

Die 38-jährige Jasmin Tawil ist bei "Promi Big Brother" 2020 die selbsterklärte Psychologin der Bewohner. Auch Werner Hansch hat eine Therapiestunde bei ihr gebucht. Er spricht über seine Suchtprobleme. Nicht Drogen oder Alkohol machten ihn krank, sondern Sportwetten.

"Du kannst es dir nicht vorstellen, welche Kraft eine solche Sucht auf einen Menschen ausübt", erzählt Werner der Märchen-Therapeutin seines Vertrauens. Die hat gleich einmal eine Verständnisfrage: "Kann man das nicht in den Griff kriegen? Wenn du zum Beispiel nur ein bestimmtes Budget hast?"

Das glaubt der älteste Bewohner bei "Promi Big Brother" nicht. Zu seinen schlimmsten Zeiten verlor er mehrere hundert Euro an nur einem Abend und überlegte am nächsten Tag am Frühstückstisch schon wieder, wie er mehr Geld auftreiben könnte: "Man denkt immer, man hat bald einen Lauf, es gewinnen 20 Pferde und dann habe ich wieder alles raus."

Jasmin findet Werner mutig

Seit längerer Zeit ist Werner wegen seiner Spielsucht in Therapie - natürlich nicht bei Jasmin, sondern im echten Leben. Mittlerweile kann der ehemalige Sportjournalist sagen: "Ich habe seit mehr als acht Monaten keinen Wettladen mehr betreten."

Dieser Erfolg und der Mut, die Sucht öffentlich zu machen, imponiert Jasmin Tawil. "Der Mann verdient nur das Beste", sagt sie im "Promi Big Brother"-Sprechzimmer. Und Werner? Der fühlt sich aktuell sehr entspannt und zuversichtlich: "Ich habe auch keinerlei Entzugserscheinungen."

Werner hat in seinem langen Leben schon viel erlebt. Gerade erst hat der rüstige Senior über die Christoph-Daum-Affäre ausgepackt. Was wird er bei "Promi Big Brother" noch auf den Tisch bringen? Das siehst du heute ab 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.de.

