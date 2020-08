Das Ranking als Ausschlaggeber

Einige Bewohner versammeln sich morgens im Märchenwald um den Märchenonkel Werner und hängen an seinen Lippen, als er beginnt, das vergangene Ranking aufzuarbeiten. "Bei diesem vermaledeiten Ranking", beginnt er seine Ansprache. Zur Erinnerung: Bei dem angesprochenen Ranking mussten die Bewohner begründen, wer von ihnen es am meisten verdient hat, "Promi Big Brother" 2020 zu gewinnen. Es wurde sich schnell auf den ehemaligen Fußball-Kommentator als Erstplatzierter geeinigt. Aber eine Sache ist Werner dann doch sauer aufgestoßen.

Emmy hat "keine anderen Werte"

" Die Platzierung von Emmy an Nummer vier ist eine Herabsetzung aller Weiterplatzierten. Eine Person, die ganz offensichtlich hier ihre Reize als Waffe einsetzt und zwar so extrem, dass ich hinter den schmalen Stofffetzen keine anderen Werte mehr erkennen kann", erklärt er. Emmy Russ auf Platz vier zu setzen, findet Werner, sei "ein großer Fehler, den wir alle begangen haben".

Kein lieber Märchenonkel mehr

In der Sprecherkabine holt Hansch nochmal aus: "Die posiert dauernd. Stellt ihren Körper hin. Ob alles gut sitzt und ob der Bikini auch knapp genug ist. Wenn das reicht, in einer Gruppe von neun Menschen, die alle eine eigene Persönlichkeit haben, dann bedaure ich das zutiefst und bin enttäuscht." Der "liebe Opi" Werner war also gestern. Ab jetzt werden die Töne heftiger und direkter.

Verbündete muss er nicht lange suchen

Ikke Hüftgold pflichtet seinem guten Freund bei: "Du hast zu tausend Prozent Recht. Wer ständig hingeht und preist die Titten an, packt dir in den Schritt, packt dir an den Arsch, will mit jedem ins Bett. Aus der Moral raus kann Emmy nicht an vier stehen." Und auch Simone steigt ein und lästert mit: "Wenn man das Kleid falsch herum anziehen muss, damit die Titten noch weiter raushängen, dann ist es echt vorbei."

Heftige Anschuldigungen von allen Seiten, mit denen die junge Emmy da konfrontiert wird. Welche Auswirkungen diese auf die Stimmung in der Märchenwelt von "Promi Big Brother" 2020 haben, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr auf SAT.1 oder auf Joyn.

