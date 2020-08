Nun, zum einen sucht der Mann aus dem Ruhrpott mit so unendlich viel Lebenserfahrung noch eine neue Herausforderung. Und zum anderen kann er nach eigener Aussage das Geld ganz gut gebrauchen. Denn Werners Leben geriet in den letzten Jahren etwas in Schieflage. Grund dafür war seine Spielsucht.

Das Geständnis von Werner Hansch bei "Promi Big Brother"

Unter Tränen gesteht Werner im Sprechzimmer des Märchenschlosses: "Meine Spielsucht! Eine ganz furchtbare Sache. Ein gesunder Mensch kann sich nicht vorstellen, welche Kraft eine Sucht auf einen Menschen ausüben kann. (…) Die Sucht hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich habe viele Menschen enttäuscht, die mir vertraut haben, die mir freiwillig Geld gegeben haben. Aber das Allerschlimmste was dabei herausgekommen ist, ich habe meine Lebensgefährtin dabei verloren – eine wunderbare Lebenspartnerin. Sie hat wie eine Löwin um mich gekämpft. Es flogen Teller durch die Luft, Wanduhren sind runtergefallen. Diese Frau hat um mich gekämpft. Nur ich habe es nicht begriffen. Ich Hornochse. Ich habe es nicht begriffen, bis zu dem Punkt, an dem sie sagte, ich werde mich von dir trennen."

Und Werner Hansch, der sonst nie um einen lockeren Spruch verlegen ist, fährt weiter fort:

"Einer der mir auch Geld geliehen hat, weil wir sehr verbunden waren, war Wolfgang Bosbach. Das war im November 2018. Ich konnte ihm zumindest die Hälfte zurückbezahlen, mehr ist mir nicht gelungen. Dann hat mich Wolfgang Bosbach am 10. Dezember 2019 angezeigt. Das war sein gutes Recht. Ich muss ihm, wenn ich es ganz genau betrachte, dankbar sein für diesen Schritt. Der zweijährige Kampf mit meiner Lebensgefährtin war nicht in der Lage mir das Bewusstsein über diese Krankheit zu verschaffen. Aber diese Anzeige vom Bosbach, die hat das bewirkt. Aber war es dann nötig, dass er diesen Schritt an die Presse durchgestochen hat? Warum hat er nicht mit mir gesprochen. Am 11. Februar 2020 hat er sein Darlehen komplett zurückbekommen. Einen Tag später stand es in allen Zeitungen. Das hat mich im Kern getroffen. Das hat meine Reputation sozusagen komplett zerstört. Ich habe danach auch finanziellen Schaden erlitten, denn danach haben mir drei vier Leute, die mich engagiert hatten für Veranstaltungen, storniert. So ist alles passiert. Ich kann nichts zurücknehmen. Ich kann nur versuchen es wieder gut zu machen."

Zuvor legte Werner Hansch auch schon bei seinem Mitbewohner Ikke Hüftgold einen Seelenstrip hin und erzählte ihm zur Anzeige von Wolfgang Bosbach:

"Ich sage dir ganz offen, ich bin ihm dankbar dafür. Das war genau der Klick. Ich bin jetzt in einer Therapie. Habe mich einem Kreis angeschlossen, den anonymen Spielsüchtigen. Und es ist fest versprochen: Wenn ich hier rausgehe, werde ich mich für Projekte zur Prävention einsetzen."

