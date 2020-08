Promi Big Brother:

Werner Hansch hat nicht nur viele bekannte Leute kennengelernt, er hat auch einige intime Details über deren Leben erfahren. Die ein oder andere Geschichte teilt er mit den Bewohnern. Diesmal spricht er über ein ganz besonders trauriges Thema: Rudi Assauer, der an Alzheimer erkrankte, und seine Trennung von Simone Thomalla.

Rudi Assauer: Fußballprofi und Manager

Rudolf Assauer kam am 30. April 1944 zur Welt. Er spielte als Fußballprofi für Borussia Dortmund und Werder Bremen. Später war er als Manager tätig, unter anderem für den FC Schalke 04. Er war von 2000 bis 2009 mit Simone Thomalla ein Paar. Vielen in Erinnerung sind die Werbespots für die Biermarke "Veltins", in denen die beiden gemeinsam zu sehen waren.

Im Februar 2019 starb er an den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung. Auch seine Mutter und sein 13 Jahre älterer Bruder litten an der Krankheit und verstarben infolgedessen ebenfalls.

Alzheimer und Alkohol

Werner hatte damals mitbekommen, wie Assauer mit der Krankheit umging und erzählt den Bewohnern, was er von seinem Leiden mitbekommen hatte:

"Es kam der Zeitpunkt, da hat er die Krankheit nicht nur gefürchtet, er hat sie gespürt. Und dann hat er einen dramatischen Fehler gemacht: Er hat angefangen verstärkt zu saufen. Er hat die Krankheit hinter dem Alkohol versteckt. Es war ihm lieber, die Leute hielten ihn für einen Säufer, als für geistig weggetreten. Beginnender Alzheimer gemixt mit zunehmenden Alkoholgenuss, das gab eine Mixtur mit der er in diesem Job nicht mehr lange zu halten war."

Trennung von Simone Thomalla

Auch Assauers Beziehung mit Simone Thomalla ging während dieser schweren Zeit zu Bruch und das obwohl die beiden als "das Traumpaar der deutschen Fußballszene" galten. Assauer habe die Trennung mit einem Seitensprung erklärt. "Ja, ich bin fremdgegangen und zwar in der Weißenburg im Münsterland, im Wochenendtrainingsquartier für Schalke. Der Oberkellner hat mich bei Simone verpfiffen", so Assauer Werner zufolge.

Damals habe die Kommentatoren-Legende ihm diese Geschichte noch abgekauft. Doch das änderte sich.

Emotionales Telefonat: "Ich liebe ihn immer noch"

Als Werner von der Trennung erfuhr, fragte er nach Simones Handynummer, um sich von ihr zu verabschieden. Er habe sie sofort angerufen, um mit ihr zu sprechen. "Da hat sie das sogar noch mitgespielt und hat gesagt: 'Werner ich hätte ihm alles verziehen, aber das nicht'", erzählt Werner weiter. "Aber am Ende sagte sie mir: 'Tue mir einen Gefallen und sage ihm bitte, Ich liebe ihn immer noch!'"

Werner kämpft mit den Tränen

Nachdem er diese Botschaft von Simone Thomalla gehört hatte, legte er sofort auf, um sie Rudi Assauer auszurichten: "Rudi, ich habe noch eine sehr schöne Botschaft, die möchte ich dir jetzt mitteilen. Die letzten Worte von Simone waren: 'Bitte sag' dem Rudi, ich liebe ihn immer noch.' Es war ein Moment Stille. Was er gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat er geheult. Keine Ahnung."

Werner kämpft mit seinen Gefühlen. Er kann die Tränen kaum zurückhalten. Doch er erzählt weiter.

Einem Geheimnis auf der Spur

Zwei oder drei Jahre später traf Werner den Generaldirektor der "Veltins"-Brauerei und unterhielt sich mit ihm über Rudi Assauer und Simone Thomalla. Er sprach auch die Geschichte über Assauers Affäre in der Weißenburg an.

"Herr Hansch, vergessen Sie das. Was meinen Sie, wie oft in all den Jahren Simone Thomalla bei uns zu Hause auf der Couch saß und bitterlich geweint hat", habe ihm der Generaldirektor erzählt.

Daraufhin kam Werner ein neuer Gedanke: "Da wusste ich es. Fortschreitende Alzheimer, potenziert mit Alkohol – was es da hinter geschlossenen Türen für Szenen gegeben haben muss, von denen nie ein anderer eine Ahnung hatte. Das ist der wahre Grund: Die ist am Ende geflohen!"

