Hanschs Märchenstunde: Die Geschichte von Christoph Daum

Beim gemeinsamen Schnibbeln fürs Mittagessen öffnet Kommentatoren-Legende Werner Hansch einmal mehr seine prall gefüllte Schatztruhe der Erinnerungen: "Christoph Daum war in meiner Zeit ein sehr angenehmer Partner. Doch dann kam seine Affäre mit dem Koks. Da musste er flüchten. Da ist er in die USA und war über ein Jahr weg."

Er erzählt von den Vorbereitungen der legendären Pressekonferenz und den Aufwand, der die ganze "Causa" Daum mit sich brachte. So etwas habe der ehemalige FIFA-Kommentator "noch nicht erlebt". Gebannt hängen Werners Märchenschloss-Mitbewohner an seinen Lippen und lauschen, was sich an diesem denkwürdigen Tag im Oktober 2000 ereignete.

