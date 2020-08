Das verrückte Liebes-Aus

Werner Hansch kommt hin und wieder bei "Promi Big Brother" mit interessanten Storys um die Ecke. Ob Christoph Daum und die Koks-Affäre, offene Worte zu seiner Spielsucht und seinen Geldproblemen, oder auch einfach mal ein Schwank aus seinem ereignisreichen Leben – die Kommentatoren-Legende unterhält die anderen Bewohner und auch die Zuschauer.

Und auch heute wühlt der Märchenonkel wieder in seiner Geschichten-Truhe und spricht offen über das kurioseste Liebes-Aus in seinem bewegten Beziehungs-Leben. Er war, das dürften einige von uns eventuell auch mal erlebt haben, das dritte Rad am Wagen. Aber in dieser Konstellation, wie es bei Werner der Fall war, wohl bei eher wenigen.

Keine Chance gegen die andere Frau

"Ich hatte mal ein Erlebnis, das kann ich auch ganz offen erzählen. Ich war ein relativ junger Mann, so Mitte 30. Da hatte ich eine längere Beziehung mit einer Frau", fängt die Story des Kommentators ganz normal und sachte an. Auch eine gemeinsame Wohnung hatten die beiden, erklärt der mittlerweile 81-Jährige. Und wie es manchmal in Beziehungen so läuft: Es war von heute auf morgen Schluss.

Der Grund dürfte einige überraschen: Eine Frau! Seine Partnerin verließ ihn wegen einer anderen Frau. "Ich hatte absolut keine Chance mehr. Das war entschieden", erzählt Werner. Er habe gekämpft wie ein Löwe, findet aber auch, dass er brutal damit konfrontiert worden sei und ihm selbst "in der ganzen Thematik" das Hintergrundwissen fehlte.

Ikke Hüftgold mit der richtigen Erkenntnis

Heftig. Das geht an keinem spurlos vorbei. Gesprächspartner Ikke Hüftgold will es genau wissen und hakt nach: "Was war denn der größere Schock? Dass du betrogen wurdest, oder dass es eine Frau war?" Diese Frage würden sich wohl viele stellen.

"Es war von allem etwas", antwortet Werner offen und ehrlich darauf. "Der männliche Stolz war total verletzt, aber auch dieses Unwissen über diese Zusammenhänge."

Der gute Zuhörer Ikke hat Verständnis und setzt die damalige Situation nochmal in eine andere Perspektive: "Das war ja vor 50 Jahren auch noch ein Tabuthema in der Gesellschaft."

Recht hat er, der Ikke. Und Werner? Dem ist es bestimmt nicht gerade leicht gefallen, dieses Fass aufzumachen und offen darüber zu reden.

Was sonst noch passiert ist und wie die Bewohner mit dem Einzug von Alessia Herren umgehen, das siehst du bei "Promi Big Brother" 2020 - heute ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.de.

