Nachdem es im Märchenland zu einem ordentlichen Streit zwischen den "Promi Big Brother"-Bewohnern kommt, liegen auch bei Elene Lucia die Nerven blank - mal wieder. Schon im Sprechzimmer des großen Bruders kullern der 26-Jährigen die Tränen und wünscht sich dringend ein Gespräch mit Adela.

Verlässt Elene "Promi Big Brother" 2020?

Die Zuschauer durften auch gestern Abend wieder wählen: Welcher Bewohner darf den Märchenwald verlassen und ins Märchenschloss einziehen? Simone wurde von den Bewohnern zurück in den Märchenwald gewählt, denn die Aussprache rund um die Missverständnisse und Beleidigungen sollten geklärt werden. Ein kurzes Vergnügen: Die Zuschauer wählten die 44-Jährige wieder zurück ins Märchenschloss.

Kurz vor der Entscheidung zieht sich Elene zurück. Alessia fragt sie, was denn los sei. Doch Ikke ist schneller und teilt dem Team mit, dass Elene ausziehen möchte. Für die 26-Jährige zuviel: "Das ist jetzt gerade nicht so cool", antwortet sie. Nicht jeder sollte wohl von ihrem Rückzug mitbekommen. Huch, was ist passiert? Elene klärt auf und beichtet den Bewohnern: "Es gibt eine Sache, die ist aber privat, dass hat jetzt hiermit nichts zu tun. Es sage es jetzt einfach nicht, weil es meine Familie ist, um die es gerade geht. Und deswegen muss ich hier raus, so, fertig!" Klare Worte von Elene. Den Grund hat sie bis jetzt noch nicht gesagt - noch nicht. Sie ist der Meinung, dass es ihre Mitbewohner noch mitbekommen werden, spätestens aus der Presse.

Sorge bei den Bewohnern

Ikke versucht Elene noch zu überreden. Kathy, Katy und Simone, genau wie der Rest des Märchenwaldes, sind über ihre Aussage deutlich geschockt und machen sich Sorgen.

Ob Elene "Promi Big Brother" 2020 wirklich verlässt, erfährst du heute Abend um 20:15 Uhr auf SAT.1.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

