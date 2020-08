Simone ist von Dragqueen Katy Bähm genervt. Der Grund: Katy mischt sich ein, während Simone Feuer macht. "Jeden Tag mach ich zu Hause Feuer. Ich weiß, wie man Feuer macht. Ich habe keinen Bock mehr. Feierabend", so die Ex-Spielerfrau.

Es fliegen die Fetzen

Diesen Ton lässt sich die 27-Jährige Katy nur ungern gefallen und donnert direkt zurück: "Nix Feierabend, so kannst du nicht mit uns umgehen, wir sind nicht deine Kinder, Madame!". Doch dieser Satz bringt das Fass zum Überlaufen. "Pass auf, mein lieber Freund! Sag noch einmal Madame zu mir", ruft Simone. Ihre Mitbewohner bekommen selbstverständlich den Streit mit. Adela, Ramin und Mischa gehen zwischen die beiden Streithähne und versuchen den Streit zu schlichten. Vergebens.

Die Situation eskaliert

Ruhe und Frieden sind allerdings noch weit entfernt. "Ich sag dir das auch ins Gesicht: Du mischst dich in alles ein und weißt alles besser, den ganzen Tag! Bei 'Madame' war ich mit dir fertig", ruft Simone Katy nach. Doch auch sie wettert wieder gegen die 44-Jährige zurück: "Ich lass mir das nicht bieten, was denkt sie denn, wer sie ist?!" Oh, oh! Die Bewohner sind sichtlich gestresst und genervt. Doch ein paar Tage müssen sie noch zusammen aushalten.

Ob sich Katy und Simone heute Abend wieder vertragen oder ein weiterer Streit ausbricht, erfährst du heute Abend bei "Promi Big Brother" um 20:15 Uhr in SAT.1.

