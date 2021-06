Promis auf engem Raum? Das verspricht Spannung, Streits und eine breite Palette an Emotionen. Immerhin will niemand beim Großen Bruder in Ungnade fallen oder sich die Sympathien der Zuschauerinnen und Zuschauer verspielen. Die neue Staffel steht in den Startlöchern. Hier kannst du alles Wichtige zu "Promi Big Brother" 2021 nachlesen.

Start von "Promi Big Brother" 2021: An diesem Tag beginnt Staffel 9

Am 6. August 2021 ist der Start der 9. Staffel von "Promi Big Brother". Ab dann kannst du in die neue Staffel eintauchen und mitfiebern.

Sendetermine und Sendezeiten

Die Sendetermine bei "Promi Big Brother" sind etwas Besonderes: An zwölf von 22 Ausstrahlungstagen kommt das Show-Spektakel bereits in der Prime Time. An den anderen Tagen musst du bis 22:15 Uhr warten, bis du in den Genuss kommst. Die genauen Sendetermine erfährst du hier schon bald.

Wiederholung: Ganze Folgen schauen

Wenn du im TV mal eine Episode verpasst hast, ist das kein Problem. Du kannst dir alle ganzen Folgen auch im Nachhinein online auf sat1.de anschauen. Wahlweise steht dir auch der Online-Stream auf Joyn zur Verfügung.

"Promi Big Brother" 2021: So funktioniert die Show

Bei "Promi Big Brother" begeben sich einige prominente Bewohnerinnen und Bewohner in die Obhut des Großen Bruders. In seiner Welt müssen sie Herausforderungen bestehen und gewinnen im Idealfall die Zuneigung der Zuschauerinnen und Zuschauer sowie der anderen Bewohnerinnen und Bewohner – denn sie entscheiden, wer weiter Teil der Show sein darf.

Durch Nominierungen entscheiden die Bewohner:innen, wen sie gerne verabschieden würden. Doch das letzte Wort haben die Zuschauer:innen: Sie entscheiden mit ihrer Stimme, wer ausziehen soll. Durch das Gewinnen von Challenges haben die Bewohner:innen die Möglichkeit, sich Immunität zu erkämpfen, die sie vor dem Auszug schützen könnte.

Der Zuschauer ist immer hautnah am Geschehen dabei, denn Big Brother hat sein Reich mit etlichen Kameras ausgestattet, die die Promis genau im Blick behalten. So verpasst du keinen Streit und keine Romanze.

Marlene Lufen und Jochen Schropp sind die Moderator:innen

Auch in diesem Jahr übernehmen es Marlene Lufen und Jochen Schropp, um als Moderatorin bzw. Moderator durch die Show zu führen. Die beiden sind schon seit mehreren Staffeln Teil der Show und schauen ganz genau hin, was die Bewohnerinnen und Bewohner treiben.

Noch mehr #PromiBB für SAT.1

Direkt im Anschluss an "Promi Big Brother" gibt es noch mehr rund um die Show. Die beiden Lästerschwestern Melissa Khalaj und Jochen Bendel melden sich ebenfalls live in SAT.1 zur täglichen Nachlese in "Promi Big Brother – Die Late Night Show", empfangen spannende Gäste und beleuchten das Geschehen und alles Wissenswerte rund um die prominenten Bewohner:innen.