"Promi Big Brother" 2022: Alle bekannten Infos zu Staffel 10

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 geht in diesem Jahr in Staffel 10

Der Start der neuen Staffel ist Ende des Jahres

Marlene Lufen und Jochen Schropp sind das Moderations-Duo

"Promi Big Brother" zählt für viele zu den Highlights des Jahres. Aber wann startet Staffel 10 und welche Infos gibt es sonst noch zu den neuen Folgen? Das erfährst du hier.

In diesem Jahr steht bei "Promi Big Brother" ein Jubiläum an. Die beliebte TV-Show geht in Staffel 10! Hier kannst du nachlesen, was bisher bekannt ist.

"Promi Big Brother" 2022: Start und Sendezeiten

Bisher kamen #PromiBB-Fans im Sommer in den Genuss von neuen Folgen. In diesem Jahr ist das anders. Der Start von "Promi Big Brother" 2022 ist Ende des Jahres. Sobald der Starttag näher rückt, erfährst du dann hier auch alles Wichtige zu den Sendezeiten und Sendeterminen.

Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren wieder

Das eingespielte Moderations-Duo aus Marlene Lufen und Jochen Schropp sind auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Aus dem Studio begrüßen sie die Zuschauer:innen, schauen sich genau an, was die Bewohner:innen treiben und führen durch die Show.

