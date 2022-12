Das Wichtigste in Kürze Seit 18. November hat der große Bruder einige Promis zu Gast.

Zunächst waren die Bewohner:innen auf drei Bereiche verteilt. Jetzt wohnen alle im Loft.

Das Finale und damit die letzte Folge der 10. Staffel siehst du am 7. Dezember 2022.

Heute, am 7. Dezember, findet das Finale von "Promi Big Brother" 2022 statt. Welche Promis noch im Rennen sind und was du sonst noch über das Finale wissen musst, kannst du hier nachlesen.

Wann findet das Finale von "Promi Big Brother" 2022 statt?

Die letzte Folge von "Promi Big Brother" siehst du am 7. Dezember 2022 live um 20:15 Uhr in SAT.1, auf Joyn oder im Livestream.

Wer sind die Finalistinnen und Finalisten?

Im Halbfinale mussten Katy Karrenbauer und Jay Khan ausziehen. Damit bleiben diese vier Finalist:innen:

Was passiert heute im Finale?

Noch vier Finalist:innen sind übrig. Sie durften alle ins Loft ziehen und ihren Finaleinzug ordentlich feiern. Die prickelndsten Momente dieser Party gibt es heute noch zu sehen.

Aber der Spaß hält nicht lange an, denn nur eine Person kann am Ende als Gewinnerin oder Gewinner aus dem "Promi Big Brother"-Haus ausziehen. Wer den Sieg holt, entscheiden die Zuschauer:innen heute live per Voting.

Rückkehr aller Bewohner:innen der Staffel

Zum Finale schauen auch alle bereits ausgeschiedenen Promis noch einmal vorbei. Es gibt also ein Wiedersehen mit Patrick Hufen, Jeremy Fragrance, Diana Schell, Catrin Heyne, Walentina Doronina, Jörg Knör, Tanja Tischewitsch, Doreen Steinert, Jennifer Iglesias, Katy Karrenbauer und Jay Khan. Nur Jörg Dahlmann kann leider nicht dabei sein.

Wer wird "Promi Big Brother" 2022 gewinnen?

Welcher Promi als Gewinner oder Gewinnerin aus der 10. Staffel hervorgehen wird, liegt allein in deiner Hand. Stimm für deinen Lieblingsbewohner oder deine Lieblingsbewohnerin ab. Lies hier mehr über das Voting.

"Promi Big Brother": Wer ist Favorit:in auf den Sieg?

Wer hat am Ende die Nase vorn und kann am meisten Zuschauer:innen von sich überzeugen? Menderes hat schon im Dschungelcamp bewiesen, dass er das Zeug zum Gewinner hat. 2016 holte er in der Show den ersten Platz. Ob er das bei "Promi Big Brother" wiederholen kann?

Ebenfalls einige Erfahrung in Reality-Shows hat Sam Dylan. Doch während er in der Vergangenheit häufig durch ein hitziges Gemüt und Zoff aufgefallen ist, zeigte er sich bei "Promi Big Brother" von einer ganz neuen Seite. Diese ruhigeren und tiefgründigeren Einblicke in seine Gefühlswelt haben ihn bis ins Finale gebracht. Reicht es auch, um Gewinner zu werden?

Rainer Gottwald galt anfangs für viele als Underdog. Doch im Laufe der Staffel konnte er immer mehr von sich überzeugen. Kein anderer Promi hat in Staffel 10 so viele Nominierungen überstanden. Ob er diese Voting-Siegesserie heute im Finale fortsetzen kann?

Dass Micaela Schäfer viele Fans hat, ist bekannt. Im Halbfinale konnte sie sich im Duell gegen Jay Khan durchsetzen. Auch bei Twitter steht sie ganz oben auf der Favoritenliste, wie eine Umfrage auf der Plattform zeigt:

Was bekommt der Gewinner bzw. die Gewinnerin?

Der Promi, der bis zuletzt im "Promi Big Brother"-Haus bleibt, gewinnt 100.000 Euro. Bleibt die Frage, was er oder sie mit dem Geld machen wird.

Wer gewinnt, siehst du heute Abend im Finale von "Promi Big Brother" 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.