An Tag 1 bei "Promi Big Brother" hat sich Chris noch über Theresias Einkaufskünste beschwert. Am Sonntagabend muss er selber ran. Doch dabei scheint etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Hat die YouTube-Legende etwa geschummelt? Nicht nur die Zuschauer haben Chris längst erwischt.

"Promi Big Brother" 2019: Chris bricht die Regeln beim Einkaufen

Die Regeln beim Einkaufen im Markt bei " Promi Big Brother" besagen: Der Bewohner, der einkauft, muss in folgender Reihenfolge einkaufen:

ein Lebensmittel aus dem Regal nehmen

laut sagen, was es ist

es scannen

erst dann den nächsten Gegenstand aus dem Regal nehmen

Die Zeit läuft: Zuerst schnappt sich Chris Ketchup, dann folgen mehrere Packungen Nudeln. Als nur noch 5 Sekunden bleiben, greift der YouTube-Star eine Packung Weintrauben, scannt sie, als die Zeit schon abgelaufen ist, und nennt nicht den Namen. Die Trauben landen trotzdem im Einkaufskorb und so auch im Zeltlager.

Die Zuschauer konnte Chris natürlich nicht täuschen – sie haben den Regelverstoß sofort gesehen.

Der Regelverstoß hat Folgen für alle Bewohner im Zeltlager

Was Chris wohl unterschätze: Big Brother sieht immer alles. Regelverstöße werden im Nachgang bestraft. Big Brother sagt: "Chris hat sich gestern beim Einkaufen im Campingplatz-Markt nicht an die Einkaufsregeln gehalten. Big Brother lässt das nicht durchgehen. In der heutigen Live-Show wird Big Brother die Konsequenzen mitteilen. Diese werden alle Bewohner des Zeltplatzes betreffen."

Wie hart die Bestrafung der Bewohner des Zeltplatzes ausfallen wird, siehst du heute um 22.15 Uhr in SAT.1.

