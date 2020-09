Bam! Bam! Bam! 10 prominente Boxer stellten sich am Freitagabend im SAT.1-Boxring einem gefährlichen Widersacher. In fünf Duellen wurde entschieden, wer mehr austeilen und wer mehr einstecken kann.

Promis im Boxring: Streit und Schläge

Der ein oder andere Kampf wurde dabei auch von einem mehr oder weniger beigelegten Konflikt aus der Vergangenheit angefacht. Carina Spack hatte noch ein Hühnchen mit Jade Übach zu rupfen. Immerhin zeigte Letztere deutlich ihr Interesse an Serkan Yavuz, als die beiden gemeinsam bei "Big Brother" waren. Das, obwohl Carina mit Serkan zusammen ist.

Auch Gisele Oppermann und Doreen Dietel blicken auf eine Streit-gebeutelte Vergangenheit zurück. Beide gerieten im Dschungelcamp aneinander.

Die Gewinner im Überblick

Nun war die Zeit gekommen, Worte stecken zu lassen und die Fäuste auszupacken. Aber wer hat gewonnen?

Carina Spack schlägt Jade Übach

Die beiden Kämpferinnen deckten sich gegenseitig mit Schlägen ein. Kein Wunder, dass es bei so ebenbürtigen Kontrahentinnen eine knappe Entscheidung wird: Carina Spack entscheidet das Duell nach Punkten für sich. 39:37 heißt es am Ende.

Oliver Sanne gewinnt gegen Yasin Cilingir – und macht einen Heiratsantrag

Ziemlich ausgewogen geht es auch im Duell von Oliver Sanne gegen Yasin Cilingir zu. Nach fünf Runden steht jedoch ein Sieger nach Punkten fest: Sanne. Doch der hat noch eine andere Mission für den Abend. Er geht vor seiner Freundin Jill auf die Knie und macht ihr einen Heiratsantrag. Sie nimmt schluchzend und mega happy an. Sanne ist also ein doppelter Gewinner in der Freitagnacht.

Fight! Gisele Oppermann schickt Doreen Dietel auf die Bretter

Eigentlich hatte Gisele Oppermann den Ruf einer Heulsuse inne. Bei "Das große SAT.1 Promiboxen" konnte sie damit aufräumen. Schon in der 2. Runde besiegte sie ihre Gegnerin Doreen Dietel durch ein technisches K.o.

Marcellino Kremers siegt gegen Steff Jerkel

Wie ein Wirbelwind geht Marcellino Kremers auf seinen Rivalen Steff Jerkel los. Der ist anfangs überrumpelt, doch fängt sich schließlich wieder. Für einen Sieg reicht es jedoch trotzdem nicht und er unterliegt ihm durch ein technisches K.o. in der zweiten Runde.

Matthias Mangiapane schickt Julian F. M. Stoeckel auf die Bretter

Sieg durch technisches K.o. heißt es auch in diesem Duell. Anfangs ging Julian F. M. Stoeckel noch auf Sicherheit und hielt sich defensiv zurück. Genützt hat es ihm jedoch nichts, denn nach der zweiten Runde wurde Matthias Mangiapane zum Gewinner erklärt.

Runde 2 am Freitag live in SAT.1

Doch das wars noch nicht mit den Faust-Festspielen in SAT.1. Bereits nächsten Freitagabend geht es live weiter, wenn sich erneut einige Promis in ihren Duellen mehrere auf die Zwölf verpassen.

Dabei sind:

Serkan Yavuz gegen Sam Dylan

Elena Miras gegen Anastasiya Avilova

Giulia Siegen gegen Yvonne König

Paul Janke gegen Filip Pavlovic

Los geht's um 20:15 Uhr. Dann siehst du in SAT.1 und auf Joyn, wer auf die Bretter geht und wer jubeln darf.