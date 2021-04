Patricia Blanco scheidet aus

Ein verlorenes Team-Spiel ist der Grund dafür, warum Patricia Blanco und Mitstreiter Calvin Kleinen sich in Folge 2 auf der Nominierungsliste wiederfinden. Team-Kapitänin Melanie Müller musste zwei Kandidat:innen auswählen, die bei der Exit-Zeremonie um die Gunst der anderen Promis zittern müssen.

Nach und nach verkünden Kate Merlan, Chris Töpperwien, Emmy Russ, Elena Miras, Henrik Stoltenberg und Katy Bähm ihre Wahl. Schnell zeichnet sich ab, dass der 29-jährige Calvin die Sympathien vieler der Promis auf seiner Seite hat. Das heißt aber nicht, dass seine Konkurrentin weniger beliebt ist. Schließlich setzen manche bei " Promis unter Palmen" auch gewisse Strategien ein, oder?

"Du bist echt eine Herzensfrau. Wir haben immer etwas zu lachen", richtet beispielsweise Henrik das Wort an die nominierte Patricia. Und doch will er in diesem Fall lieber seinen Kumpel Calvin in der nächsten Runde sehen. Für diesen Freundschaftsdienst zeigt Patricia großes Verständnis.

Im Clip: Patricias Morgen danach

Katy Bähm wirft die 50-Jährige raus

Nachdem sich Henrik Stoltenberg zugunsten seines Bros gegen Patricia entschied, hat Team-Kapitänin Katy Bähm das Schicksal der Münchenerin in der Hand. Auch die Drag-Queen setzt – nach einigen Überlegungen – ihre Stimme gegen die 50-Jährige ein.

Somit ist klar: Patricia Blanco ist nach Folge 2 bei "Promis unter Palmen" raus. Wer nächste Woche ebenfalls ihre oder seine Sachen packen muss, erfährst du kommenden Montag ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

