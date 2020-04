Eine Luxusvilla am thailändischen Strand hört sich für viele wie das Paradies an – nicht so jedoch für alle Teilnehmer von "Promis unter Palmen". Vor allem Désirée Nick und Matthias Mangiapane haben einiges an dem Wasserspender auszusetzen: Das Nass ist nicht warm genug!

Die Promis unter der Dusche

Auch mit der Kamera haben die beiden ein Problem: "Ich weiß nur nicht, warum ich kurz vor der Rente hier nackt duschen soll!", echauffiert sich Désirée Nick.

Andere sind da weniger zimperlich. Ronald Schill und Claudia Obert stellen sich auch nackt unter den Wasserstrahl und genießen das spritzige Nass. Kameras? Die sind wohl längst vergessen.

Auch Bastian Yotta kennt keine Scham, wenn es ums nackt Duschen geht. Den kleinen Yotta konnten auch Janine Pink, Eva Benetatou und Carina Spack schon bewundern.

Noch mehr Bilder aus der Traumvilla, siehst du heute Abend, 08. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Das könnte dich auch interessieren:

Das große Promiduschen.