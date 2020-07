Wer kann sich einen Platz in den Teams sichern?

Auch in Staffel 8 von "The Taste" kämpfen wieder Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland um einen Platz in den Teams der Spitzenköche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin. Wer kocht die besten Löffel und kann sich goldene Sterne sichern? Welcher Koch gewinnt "The Taste" 2020, nimmt 50.000 Euro Preisgeld mit und produziert sein eigenes Kochbuch?

Als neue Moderatorin führt Angelina Kirsch durch die Koch-Show. Sie begleitet nicht nur die Löffel-Aspiranten, sondern hält auch die gemütliche Männerrunde der Coaches im Zaum.

Sendezeiten und Sendetermine von "The Taste"

Bald geht es wieder los! Der Sendestart von "The Taste" ist am 02. September 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1. Danach läuft die Koch-Sendung neun Folgen lang immer mittwochs um 20:15 Uhr. Das große "The Taste"-Finale wird am 28. Oktober 2020 ausgestrahlt. Das sind alle Sendetermine im Überblick: