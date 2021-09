"The Taste" 2021: Diese Teilnehmer:innen sind dabei

Ab 1. September werden bei "The Taste" wieder die Löffel geschwungen. Beim Casting-Kochen, das in Folge 1 und Folge 2 gezeigt wird, kochen die Teilnehmer:innen ihr ganz persönliches Lieblingsgericht und bringen es auf einen Löffel. Wer von ihnen trifft den Geschmack der Coaches und Juroren Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Frank Rosin und Tim Raue?

Das sind die Kandidat:innen, die in Folge 1 mit ihrem Löffel punkten wollen:

Christopher

Ewa

Franky

Janni

Julia

Leonel

Luca

Luke

Markus

Marlene

Matthias

Maximilian

Missy

Natalie

Paula

Ricci

Sabine

Simone

Stefanie

Tanja

Tim

Ulla

Weitere Konkurrenz bringt sich schon in Position. In Folge 2 kommen weitere Kandidatinnen und Kandidaten dazu, die alle nur ein Ziel haben: Weiterkommen und am Ende im großen Finale von "The Taste" 2021 den Sieg erkochen.

Wer sichert sich einen Platz in einem Team?

Nicht alle Köchinnen und Köche schaffen es aus dem Casting in eines der Teams. Schließlich dürfen die Coaches Frank, Alex, Tim und Alexander nur eine begrenzte Anzahl an Kandidat:innen auswählen und in die nächste Runde schicken. Da entscheiden so manches Mal nur geschmackliche Nuancen.

Wer die Jury mit ihrem oder seinem Löffel nachhaltig beeindruckt, erfährst du heute Abend um 20:15 Uhr bei "The Taste" – natürlich in SAT.1 und auf Joyn.