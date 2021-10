The Taste

Komplett vegan - Wie schlagen sich die Kandidat:innen in Folge 7?

Beim Kampf um den Einzug ins Halbfinale von "The Taste" geht es heiß her. Die Hobby- und Profi-Köch:innen müssen in Folge 7 (teilweise) neue Wege gehen und ganz ohne tierische Produkte kochen. Erfahre mehr in der Preview.