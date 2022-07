Start am 31. Juli 2022 um 17:45 Uhr in SAT.1

Jetzt wird gedatet! Ab 31. Juli 2022 um 17:45 Uhr lernt Evelyn Burdecki in "Topf sucht Burdecki" immer sonntags 21 Single-Männer kennen. Die Kandidaten wissen vorher nicht, dass sie in der SAT.1-Show auf die 33-jährige Promi-Lady treffen.

"Topf sucht Burdecki": Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

Fünf Folgen lang hat Evelyn Zeit, ihren Traummann zu finden. In außergewöhnlichen Dating-Situationen sollen die Kandidaten zeigen, was in ihnen steckt. So geht es beispielsweise auf eine Tandem-Fahrt, in den Zoo oder in einen Escape Room.

Wer kann Evelyn überzeugen? Am 28. August 2022 läuft um 17:45 Uhr dann die fünfte und letzte Folge von "Topf sucht Burdecki".