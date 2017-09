© Oliver Berg/dpa

Sie wird durch die Luft wirbeln, an Seilen fliegen und dabei auch noch singen: Schlagerkönigin Helene Fischer startet an diesem Dienstag (20.00 Uhr) ihre Tour «Live 2017» in Hannover. Geplant ist eine Show der Superlative, entstanden in Zusammenarbeit mit Akrobaten von Cirque du Soleil. Bis zum Frühjahr will die 33-Jährige fast 70 Konzerte geben, danach folgt auch noch eine Stadion-Tournee. «Ich habe mit dieser Show bewusst eine Herausforderung für mich gesucht und habe sie auch bekommen», sagte Helene Fischer vor kurzem der dpa. Bei den Proben in Dortmund hatte sie fast täglich mit Muskelkater zu kämpfen.

Höher, weiter, Helene

Die fünf aufwendigen Bühnenshows vom 12. bis 17. September in Hannover sind fast komplett ausverkauft. Pro Abend werden rund 10.000 Zuschauer erwartet. Die Stationen danach sind Hamburg, Dortmund, Köln und Leipzig.

Die im russischen Krasnojarsk geborene Entertainerin gilt als Deutschlands bekanntester Schlagerstar. Ihr im Mai erschienenes Album «Helene Fischer» wurde gleich in der ersten Woche 300 000 Mal verkauft, dies war laut GfK Entertainment der erfolgreichste Albumstart der letzten 15 Jahre.