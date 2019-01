Die letzten sechs Folgen der Fantasy-Saga "Game of Thrones" werden in den USA ab dem 14. April ausgestrahlt. Das gab der Sender HBO am Sonntagabend (Ortszeit) in einem 90-sekündigen Clip bekannt. Damit müsste die letzte Folge, wenn der wöchentliche Rhythmus nicht unterbrochen wird, am 19. Mai zu sehen sein. In Deutschland ist die Serie wie schon zuletzt beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

In der dem Mittelalter angelehnten Serienwelt kämpfen mehrere Familienstämme um den "Eisernen Thron" des Kontinents Westeros. Die vorherige Staffel war Ende August 2017 zu Ende gegangen. Die eineinhalbjährige Pause erklären die Macher mit der aufwendigen Produktion der finalen Episoden.

Größte TV-Schlacht aller Zeiten

In dem neuen Clip zur achten Staffel, der den Namen "Crypts of Winterfell" trägt, erkunden Jon Schnee (Kit Harington), Arya Stark (Maisie Williams) und Schwester Sansa (Sophie Turner) die Familiengruft der Starks und finden einen Hinweis, dass die Weißen Wanderer nahe sind. Die Produzenten hatten bereits angekündigt, dass die Schlacht zwischen der Zombie-Armee und den restlichen Bewohnern von Westeros die größte TV-Schlacht aller Zeiten wird.

Fans der mit mehreren Emmys ausgezeichneten Kultserie müssen aber nicht auf weitere Geschichten aus dem "GoT"-Universum verzichten. HBO strahlt voraussichtlich ab 2020 einen Ableger mit Naomi Watts (50, "King Kong") aus, der tausende Jahre vorher spielen soll.