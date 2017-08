© dpa

Popstar Taylor Swift hat ein neues Album angekündigt. Die erste Single aus dem neuen Werk «reputation» werde am Donnerstag erscheinen, das ganze Album dann am 10. November, teilte Swiftam Mittwoch über Instagram mit. Dort postete sie auch ein Foto vom Album-Cover. Es zeigt sie selbst in Schwarz-Weiß, im Hintergrund ihr Name in einer Collage aus Zeitungslettern.

Swift sorgte mit ihrem Posting für Jubel unter ihren Fans, die ihr zu Millionen auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Am vergangenen Freitag hatte sie alle ihre Beiträge auf den Plattformen gelöscht und danach für Verwirrung gesorgt, als sie am Montag drei Videos von Teilen einer Schlange veröffentlichte.

Letzte Platte vor drei Jahren

Für Swift ist «reputation» das sechste Studioalbum. Zuletzt hatte sie 2014 die nach ihrem Geburtsjahr benannte Platte «1989» veröffentlicht. Diese hatte sie damals mit mehreren Schnappschüssen einer Polaroid-Kamera angekündigt. Die Ankündigung des neuen Albums erfolgte zudem kurz vor der Verleihung der MTV Video Music Awards am kommenden Sonntag. Die Preisverleihung des Musiksenders wird in diesem Jahr von der US-Sängerin Katy Perry moderiert, einer ehemaligen Freundin von Swift.

Swift war in den vergangenen Wochen auch wegen eines Gerichtsprozesses in den Schlagzeilen gewesen. Sie hatte einen Mann beschuldigt, ihr bei einem gemeinsamen Foto vor einem Konzert im Jahr 2013 unter das Kleid an den Po gefasst zu haben. Die Geschworenen gaben ihr Recht und sprachen ihr jenen symbolischen Dollar zu, den sie als Wiedergutmachung gefordert hatte.